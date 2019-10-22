وزير الزراعة بالمؤقتة يتابع أوضاع القطاع ببلدية تراغن

اطلع وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني أمس، على سير عمل قطاع الزراعة ببلدية تراغن، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لقناتنا، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة شحات، تركز حول أهم المشاكل التي تعترض عمل القطاع الزراعي ببلدية تراغن، ودعم القطاع ليقوم بواجبه تجاه المزارع والمربي، حيث أكد وزير الزراعة على ضرورة التغلب على الصعوبات التي تحول دون توفير الأسمدة مثل اليوريا والبذور، ومحاولة دعمها كي تتمكن البلدية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والحبوب.

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