غيث: مصر تسعى لإختطاف مجلس النواب والشرعية للذهاب بها إلى مؤتمر برلين المرتقب

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمر غيث إجتماع أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة توجيه سياسي بإمتياز تسعى من خلاله مصر لاختطاف مجلس النواب والشرعية للذهاب بها إلى مؤتمر برلين المرتقب على حد زعمه.

غيث وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتابعته صحيفة المرصد أمس الاثنين إتهم مصر بأنها تحاول سحب ما وصفه بـ”بساط الشرعية” من حكومة الوفاق، لافتاً إلى أنه لايوجد أي نص أو مسوغ قانوني لإجتماع مجلس النواب خارج ليبيا.

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