تأسيسية معلمي حي الأندلس: تعليم الوفاق لم تتفاعل مع مطالب المعلمين نهائياً

ليبيا – قال عضو تأسيسية معلمي حي الأندلس نوري الزويكي إن إعتصامات المعلمين لم تنقطع في بداية كل عام دراسي منذ عام 2014 لعدم توفير احتياجات المدارس وصيانتها ونقص المناهج المدرسية في جميع المراحل التعليمية.

الزويكي أشار خلال استضافته عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الدولة والحكومات السابقة منذ مايقارب الخمس سنوات وهي تعطي وعود زائفة بشأن حل مشكلة قطاع التعليم.

ويرى أن إختيار وقت الاعتصامات مناسب جداً بالرغم من ما تشهده البلاد في هذه الفترة و الحرب الدائرة لكن هناك أيضاً العدالة الاجتماعية في المرتبات التي يجب الرجوع لها، مبيناً أنهم لا يطالبون حالياً بتنفيذ القانون رقم 4 بل بتحقيق العدالة الاجتماعية بالرواتب لكل القطاعات.

وأرجع مطالبة جميع المناطق التي تشهد إعتصامات بإقالة وزير التعليم إلى ماصدر عنه من كلام بذيء ووصفه للمعلم بالجسم الهلامي وبالطابور الخامس وبـ”البلابل” وفقاً لتعبيره بالإضافة لفصل التعليم العام عن العالي وتغوله على التعليم العام بدليل تصدر حملة الدكتوراة لجميع إدارات الوزارة.

كما أوضح أن هناك استحقاقات للمعلمين و للمعلمات بعقود منذ عام 2014 لم يتم تسليمهم إياها لهذه اللحظة، مضيفاً”تحويل الملف للنائب العام لعدة قرارات الخاطئة كقرار انشاء نظام الترحيل من سنة أولى للصف خامس وبالتأكيد إذا صدر قرار بزيادة مرتبات المعلمين لن يكون كافي لإعادة عجلة التعليم من جديد لذلك يفترض المطالبة بخطط وكتب وأدوات ووسائل تعليم و عمال نظافة وغيرها من الإحتياجات”.

وأكد على أن وزارة التعليم لم تتفاعل معهم نهائياً ولم تناقش في أي موضوع بل على العكس نعتت المعلمين بألفاظ لايمكن ذكرها، مشيراً غلى أنهم حالياً لايتواصلون مع وزير التعليم وإنما مع المجلس الرئاسي.

وإستطرد حديثه:”اليوم كانت لدينا وقفة احتجاجية كبيرة جداً نشكر معلمين ومعلمات تاجوراء والجموع البشرية التي انضمت في الوقفة الإحتجاجية، شكلنا فريق للنقاش مع أحد أعضاء الرئاسي وكان لدينا لقاء مع نور الدين مدير المتابعة حيث تم إعداد تقرير لجيمع مطالبنا، ويجب العلم أن علاوة التدريس غير مجزية أبداً للمعلم فهي مكافئة مقطوعة لفترة معينة تنتهي عند التقاعد”.

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