المتوسط:

عقد بوزارة العمل والتأهيل اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تقابليًا مع أكاديمية هيمفا للأعمال، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وترأس الاجتماع وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدى الأمين بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد أبوبكر، ورئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلى اللافي، والدكتورة مسعودة الأسود مديرة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومحمد السنوسي مدير أكاديمية هيمفا، وأسامة الحجاجي مدير مشروع شباب محترف بأكاديمية هيمفا.

وتمحور الاجتماع حول تمكين الشباب من الجنسين وكيفية مساهمة القطاع الخاص في في تدريب الطلاب والخريجين وعرضت الأكاديمية مشروعها برنامج (شباب محترف) لدعم الشباب والهدف التدريبي من خلال إقحام الشباب في بيئة الأعمال وخلق الوعي للطالب والخريج لإدارك أهمية المسار المهني حيث يهدف البرنامج لدعم وتدريب ألف شاب من الجنسين في رسم وتخطيط المسار المهني لهم.

وأبدى الوزير ملاحظاته علي البرنامج والعرض ورحب بهذا المشروع التدريبي ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص.

The post «عمل الوفاق»: ندرس كيفية مساهمة القطاع الخاص في تدريب الخريجين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية