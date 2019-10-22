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دبرز: مصر منحازة للإنقلابيين والعسكر وتقف ضد الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهم عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز  مصر بالتلاعب بمن وصفهم بـ”نواب طبرق” (أعضاء مجلس النواب الليبي) وإستخدامهم ورقة في اللقاءات الدولية لإيهام المجتمع الدولي أن الملف الليبي شأن مصري وأنها ممسكة بأوراقه بيدها حسب زعمه.

دبرز أدعى في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن الجانب المصري لم يحترم التعاهدات ولا حقوق حسن الجوار، معتبراً أن ما قامت به مصر يعدّ استخفافا واستهتارا حيث أن ليبيا تأذت كثيرا من تدخلها وانحيازها للانقلابيين والعسكر ووقوفها ضد الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق، على حد قوله.

وزعم عضو مجلس الدولة الإستشاري أن الجانب المصري يُعدّ مشاركًا في ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) بدعمه لحفتر (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالذخائر والأسلحة والقذائف والصواريخ حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • دبرز بيزيط بعد حقنه شرجية فى دبره جعلته يقلب معنى الشرعية التى عرفها العالم الان وشعر بانه اخطأ عندما جاء بامعة يحكم ليبيا ورفضه نواب الشعب ورفصه المجتمع الدولى بعد ان عرف الحقيقة ويسخر من اسطوانة الخوان المشروخة لهذا راينا سلامة نفسه يقول ان اى اتفاق يجب ان يتم الموافقة عليه من مجلس النواب مما يؤكد ان مصر تقف دائما مع الشرعية وترفض اغتصاب الخوان للسلطة ورفضهم تسليمها لمجلس النواب المنتخب وحكومته الشرعية وجيشه الوطنى المكلف وامثالكم ايها الخوان كلاب موزه واردوغان مكانكم بعد التحرير اما السجون او قرقارش مثلك ايها المهبول

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