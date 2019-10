«المؤقتة» تخصص 525 ألف دينار للإسكان الطبي بمستشفى شحات

المتوسط:

قررت الحكومة المؤقتة السماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره 525.000.000 دينار لوزارة الصحة لغرض تغطية قيمة التعاقد لتوريد وتركيب عدد 15 منزلا من المنازل الجاهزة للإسكان الطبي لصالح مستشفى شحات التعليمي لعلاج الدرن والأمراض الصدرية.

ونص القرار رقم 774 لسنة 2019 أن تسييل المبلغ يكون بالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 مع لوازم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

