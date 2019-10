تفاصيل الاجتماع الرابع للجنة امتحانات الترقية للضباط

المتوسط:

عـقد صـباح الـيوم الـثلاثاء بـديوان وزارة الـداخلية الإجـتماع الـرابع للـجنة امـتحانات الـترقية للـضباط والـرتب الأخـرى للـعام الـجاري.

حـيث تـم خـلال الإجـتماع اسـتعراض مـا تـم إنـجازه مـن مـقررات فـي الاجـتماعات الـسابقة, وكـذلك مـناقشة أخـر الاسـتعدادات الـخاصة بـامتحانات الـترقية مـن حـيث جـاهزية لـجـان الامـتحانات والـمراقبة بـمديريات الأمـن والـمؤسسات الـتدريبية, وآلـية تـوزيع الأسـئلة وتـسليم كـراسات الإجـابة للـجنة الـمركزية بـعد إجـراء الامـتحانات للـضباط والـرتب الأخـر.

كـما تـم مـناقشة الـمشكلات والـحلول الـمقترحة لـها الـمتعلقة بـإجـراء الامـتحانات والاسـتماع للـملاحظات الـمقدمة بـالـخصوص.

