ترهونة ترد على تطلعات أردوغان الاستعمارية في ليبيا

أدان مجلس مشايخ ترهونة كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ادعى فيها حق بلاده المزعوم في ليبيا، ضمن ما يعتبره أردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة.

وطالب المجلس، في بيان له، ” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في ليبيا”

وأكد البيان، أن المنظومة الدولية وفقا لمعاهداتها وقوانينها وأعرافها لا تقبل بمثل هذا الخطاب الذي يعد في حقيقته كافي لارتكاب أردوغان جرائم ضد الإنسانية.

