الرئاسي يدين قصف صلاح الدين

أعرب المجلس الرئاسي عن إدانته لقصف عمارات سكنية بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وبين المجلس في بيان له أن القصف تسبب في “مقتل وإصابة أطفال أبرياء وترويع السكان الآمنين” مؤكدا أن ذلك تزامن من قصف مطار معيتيقة المدني كما أنه يأتي بعد أسبوع من عمل مماثل بمنطقة الفرناج راح ضحيته 3 أطفال.

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واعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الاعتداءات “أصبحت عملا متصلا وممنهجا هدفه الإرهاب وإثارة الرعب بين المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وكافة المواثيق الدولية” مبينا أن القصف جاء نتيجة لغياب الموقف الدولي الحازم والرادع محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبا إياها “بالتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين وأن لا تكتفي” بالبيانات.

وشدد المجلس الرئاسي على أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق “تقوم بتوثيق هذه الجرائم” وستقوم بالتنسيق مع المنظمات “الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة”.

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