أعلنت الحكومة المؤقتة الأربعاء (23 أكتوبر) عطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير.

ونص قرار الحكومة على أن تشمل العطلة جميع المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.

