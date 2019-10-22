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«الرئاسي» يدين قصف منطقة صلاح الدين ويوثق الجرائم لمحاكمة الجناة دوليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قصف القوات التابعة للقيادة العامة، عمارات سكنية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في مقتل وإصابة أطفال، مؤكدًا أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق «توثق هذه الجرائم وتنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة».

ولفت المجلس الرئاسي، في بيان، إلى أن الهجوم تزامن مع قصف جرى صباح اليوم لمطار معيتيقة المدني، ويأتي بعد أسبوع فقط من «جريمة مماثلة بمنطقة الفرناج راح ضحيتها ثلاثة أطفال»، مشددًا على أن «الرد سيكون شديدًا في ميدان المعركة، مع الالتزام بقواعد الحرب واتفاقات جنيف».

واعتبر البيان أن «هذه الجرائم أصبحت عملًا متصلًا وممنهجًا هدفه الإرهاب وإثارة الرعب بين المدنيين» في انتهاك صارح للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق الدولية.

«ويأتي قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالطائرات المسيَّرة والمدافع بعيدة المدى، بعد فشل الميليشيات المعتدية من تحقيق أي تقدم على الأرض وإرغامها على التراجع، إلى أن يتم دحرها بالكامل»، حسب البيان.

وحمل المجلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الهجوم، مطالبًا إياها بـ«التحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين وعدم الاكتفاء ببيانات تطيب خواطر المتضررين». وجدد تأكيده أن «كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من قتل المدنيين»، لافتًا إلى أن «هذه الميليشيات تشجعت على ارتكاب هذه الجرائم لغياب الموقف الدولي الحازم والرادع».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته وسوابقكم عديدة وراينا احد الاخوان فى مظاهرة بالقاهرة يطلق االنار على راس احد المتظاهرين امامه من المشاركين معه ليتهم الامن بقتله ورايناهم فى مسجد الفتح يفتحوا طفايات الحريق داخل المسجد ليقولوا ان الامن بطلق الغاز عليهم بالمسجد فالكذب فى دمهم وكلما افلسوا ينسبوا جرائمهم للاخرين ولكن غباوتهم اصبحت معروفة للعالم كله انظروا الى خليفة الخوان يرتكب جرائم حرب موثقة باستخدام اسلحة محرمة دوليا تحرق جلد الضحايا ولولا حرص الجيش الوطنى على سلامة المدنيبن والمنشأت فى طرابلس لكان حرر طرابلس فى يومين على طريقة الموصل والرقة ولكنه يستنزف الارهابيين بعيدا عن السكان لهذا يلجأ الخوان لقتل المدنيبن لتشويه صورة الجيش ولكن فى كل مرة يفضهم الله ويظهر غباوتهم فى كل مرة

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