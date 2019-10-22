بحث احتياجات الكفرة من الأطقم الطبية والطبية المساعدة

عقد بمركز الكفرة الإيوائي للعلاج الطبيعي أمس، اجتماع لمديري ومسؤولي المرافق الصحية بالكفرة، وذلك لتنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب بهذا الصدد.

حيث بحث المجتمعون جملة من المواضيع المتعلقة بكيفية سد النقص الحاصل بالبلدية، من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وتحديد التخصصات الطبية الهامة التي يجب توفيرها بالمنطقة.

هذا وخلص الاجتماع إلى تقديم مقترح شامل للعدد المطلوب، لسد العجز في جل المرافق الصحية القائمة بالكفرة، بالإضافة إلى تحديد الدول المتاحة واختيار أفضلها، كما تضمن المقترح تشكيل اللجنة التي ستتولى مهمة الاستجلاب، والتي ضمت عددا من مديري المرافق الصحية، ومندوبين عن مصلحة الجوزات ومكتب العمل بالكفرة .

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