الاجـتماع الـثاني للـجنة الـمعنية بـوضع تصميم رتب وشعارات الشرطة

عـقد صـباح الـيوم الـثلاثاء الـموافق 22 أكـتوبر 2019م بـمقر شـركة الـسلع الأمـنية الاجـتماع الـثاني للـجنة الـمعنية بـوضع تـصاميم قـيافة أعـضاء الـشرطة وذلك بـرئاسة عـميد “علي بادي”، وبـحضور الأعـضاء الـمدرجين وفـق قـرار وزيـر الـداخلية الـمفوض رقـم 1815 والـمتعلق بـتشكيل لـجـنة لـوضع تـصاميم قـيافة أعـضاء الـشرطة والـرتب والـشعارات.

ونـاقش الاجـتماع دراسـة تـصاميم الـبدلة والـرتب والـشعارات الـخاصة بـجميع مـكونات وزارة الـداخلية ومـناقشة وضـع الاعـتبارات الـتي يـجب أن تـتوفر فـي بـدلة رجـل الـشرطة مـن نـاحية اللـون الـتصميم والـنوعية وكـذلك اعـتماد جـميع الـشعارات الـخاصة بـالـجهات الأمـنية بـالـوزارة.

