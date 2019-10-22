جهاز مكافحة الجريمة ينوي فتح فرع له في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء ورئيس جهاز مكافحة الجريمة العقيد المبروك القندولي فتح فرع للجهاز في المدينة.

وأبدى القندولي خلال اللقاء الذي حضره المستشار القانوني للجهاز النقيب محمد الفايدي مدير مكتب المراجعة الداخلية والنقيب منير المسماري رغبة الجهاز فتح فرع له في طبرق.

وطالب رئيس الجهاز من تسييري طبرق توفير مقر ليمارس الجهاز أعماله بعد افتتاح الفرع.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الجريمة له عدد من الاختصاصات في مكافحة الجرائم الخطيرة ومجهولة الفاعل وجرائم الإرهاب والجرائم العامة وغيرها وله عدد من الفروع في ليبيا .

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