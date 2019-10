«صحة المؤقتة»: نعمل على سد العجز الموجود في الكادر الطبي بالكفرة

المتوسط:

قام مركز الكفرة الإيوائي للعلاج الطبيعي، بعقد اجتماع لمديري ومسؤولي المرافق الصحية بالكفرة، وذلك لتنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب بهذا الصدد.

وبحث المجتمعون جملة من المواضيع المتعلقة بكيفية سد النقص الحاصل بالبلدية، من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وتحديد التخصصات الطبية المهمة التي يجب توفيرها بالمنطقة، حيثُ خلص الاجتماع إلى تقديم مقترح شامل للعدد المطلوب، لسد العجز في جل المرافق الصحية القائمة بالكفرة.

