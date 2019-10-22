بوادر أزمة نزوح بسبب الأمطار في طبرق 

تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة القعرة شرقي طبرق في إغلاق الطرقات وإخراج عدد من العائلات من منازلهم نتيجة لسوء البنية التحتية وقدم المنازل.

وكشفت الأمطار التي هطلت بغزارة على منطقة القعرة الواقعة على طريق طبرق امساعد الإهمال الحاصل لدى الجهات المختصة، حيث غمرت المياه عددا من الشوارع والطرق المعبدة وتعرضت بعض المنازل والمحال للأضرار نتيجة لعدم وجود أماكن للصرف الصحي.

واضطر عدد من السكان للخروج من بيوتهم نتيجة لتهالكها وسوء البنية التحتية التي تشهدها المنطقة إضافة إلى تعذر ذهاب الطلاب لمدارسهم.

وككل مرة تهطل فيها الأمطار على منطقة القعرة تكون النتيجة أسوأ من سابقاتها بسبب غياب الخدمات عنها الأمر الذي جعل من الأهالي يطالبون المسؤولين مرة أخرى في أن يوفروا ولو جزءا بسيطا من الدعم لمنطقتهم.

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