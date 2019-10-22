قزيط: حكومة الوفاق ينخرها الفساد حتى العظم ووفرت مبررات الهجوم على طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عن مدينة مصراتة بلقاسم قزيط على أن حكومة الوفاق ينخرها الفساد حتى العظم حيث وفرت الكثير من المبررات والذرائع للهجوم على طرابلس بحسب قوله.

قزيط قال في تصريح لـ”المختار العربي” إن حقيقة معارضة ماوصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) هو رفض لمنطق القوة والاحتكام للسلاح بين أبناء البلد الواحد، مضيفاً أنه :”هو لا يعطي أي صك تبرئة لحكومة الوفاق بل نرى أنها سبب أساسي من أسباب الأزمة”.

وبشأن اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة إعتقد أنهم سينظرون بإيجابية أكثر للقاء النواب في القاهرة إذا أدانوا الهجوم على طرابلس ورفضوا الاقتتال بين الإخوة.

وحول إمكانية التواصل مع مجلس النواب مرة أخرى نوًه إلى أن مجلس النواب قتل نفسه بتأييد ما وصفه بـ”الحرب على العاصمة”، مستدركاً أن أبواب التواصل من الممكن فتحها مجدداً إذا طوروا مواقفهم ورفضوا حرب الإخوة بدلاً من المحاولات الرعناء لشرعتنها على حد تعبيره.

أما عن دور البعثة الأممية في حل الأزمة الراهنة شدد على أنه عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر بين الدول الخمسة دائمة العضوية تكون البعثة تائهة، متهماً إياها بأنها خاضعة تماماً لنفوذ الدول الكبرى.

وإعتبر قزيط أن سلامة لم يكن على مستوى المسؤولية، لافتاً إلى أنه من المناسب في هذه المرحلة منح دور للإتحاد الإفريقي لأنه يطمح في لعب دور بالقضية الليبية وهو أكثر تحرراً من نفوذ الدول الكبرى عن البعثة.

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