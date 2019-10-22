“الرئاسي” يدين مقتل أطفال بقصف في طرابلس

أدان المجلس الرئاسي القصف الذي قال إنه استهدف عمارات سكنية في حي صلاح الدين بطرابلس وخلّف مقتل وإصابة أطفال لم يُحدد عددهم، متهما قوات الجيش الوطني بالوقوف وراءه.

وأشار “الرئاسي” في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القصف تزامن مع استهداف مطار معيتيقة، مضيفا أن قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالطائرات المسيرة والمدافع بعيدة المدى يأتي بعد تصدي قوات الوفاق للجيش الوطني وإجباره على التراجع.

وذكر “الرئاسي” أن غياب الموقف الدولي “الحازم والرادع” شجّع على استهداف المدنيين، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية ذلك، وطالبها بالتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين وألّا تكتفي ببيانات “تطيب خواطر المتضررين”.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في حكومة الوفاق تقوم بتوثيق الجرائم وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة.

يشار إلى أن أيا من الجهات الحكومية المسؤولة في طرابلس لم تعلن سقوط أي قتلى أو جرحى من المدنيين إثر القتال الدائر في طرابلس منذ عدة أيام، ولم يرد ذلك إلا في بيان المجلس الرئاسي.

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