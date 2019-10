وزير التعليم يبحث مع لجنة المراكز البحثية النقص الموجود في أعضاء هيئة التدريس

المتوسط:

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل بمقر الجامعة المفتوحة بطرابلس مع أعضاء لجنة تقييم المراكز البحثية لبحث ومناقشة أعمال اللجنة.

وتم خلال الإجتماع مناقشة ضم المراكز البحثية تحت مظلة إنسانية واحدة على أن يتم تقديم كافة الدعم اللازم له، والنقص في أعضاء التدريس بالكليات.

يذكر أن عدد المراكز البحثية تسعة مراكز وهم مركز البحوث الطبية، الصناعية، الحياوية، الزراعية، الطاقة، الهندسية، الاقتصادية، العلوم الإنسانية، العلوم البيئية.

