الحكومة المؤقتة تخصص أكثر من نصف مليون دينار للإسكان الطبي بمستشفى شحات

ليبيا – قررت الحكومة المؤقتة السماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره 525.000.000 دينار لوزارة الصحة لغرض تغطية قيمة التعاقد لتوريد وتركيب 15 منزل من المنازل الجاهزة للإسكان الطبي لصالح مستشفى شحات التعليمي لعلاج الدرن والأمراض الصدرية.

القرار رقم 774 لسنة 2019 نص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أن تسييل المبلغ يكون بالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 مع لوازم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

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