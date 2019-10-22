مستشفى تاورغاء: حالات الإصابة بمرض اللشمانيا في تزايد مستمر والمرض أكثر فتكاً بالأطفال

ليبيا – أعلن مدير مستشفى تاورغاء محمد غويلة تزايد حالات الإصابة بمرض اللشمانيا داخل المدينة، مشيراً إلى وجود نقص مستمر في الإمكانيات الطبية اللازمة لمكافحة المرض.

غويلة قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما ” أمس الاثنين وتابعته صحيفة المرصد أن الكادر الطبي بمستشفى تاورغاء يكافح ويناضل للسيطرة على المرض.

وأشار إلى أن نسبة المصابين بمرض اللشمانيا تزيد عن 95% من السكان المقيمين داخل البلدية، مطالباً الجهات المسؤولة بالدولة الليبية بإتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المرضى والقضاء على المرض.

ونبّه مدير المستشفى إلى أن المرض أكثر فتكاً بالأطفال ومرضى السكري والكلى، منوّهاً إلى أن الكمية التي تحصلت عليه المستشفى من مركز مكافحة الأمراض قليلة جداً لاتكفي حتى نهاية الشهر الجاري وما لدى المستشفى يقارب على الإنتهاء.

غويلة عوّل في ختام مداخلته على المؤسسات المحلية في توفير الأدوية المطلوبة لمرض اللشمانيا،مؤكداً في الوقت ذاته أن ذروة الإصابة بالمرض ستكون في شهر ديسمبر القادم.

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