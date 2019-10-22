لجنة تصاميم قيافة أعضاء الشرطة تعقد اجتماعها الثاني

عـقد الـيوم الـثلاثاء بـمقر شـركة الـسلع الأمـنية الاجتماع الـثاني للـجنة الـمعنية بـوضع تـصاميم قـيافة أعـضاء الـشرطة وذلك بـرئاسة عـميد علي بادي وحضور الأعـضاء الـمدرجين وفـق قـرار وزيـر الـداخلية الـمفوض رقـم 1815 والـمتعلق بـتشكيل لـجـنة لـوضع تـصاميم قـيافة أعـضاء الـشرطة والـرتب والـشعارات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع دراسـة تـصاميم الـبدلة والـرتب والـشعارات الـخاصة بـجميع مـكونات وزارة الـداخلية ومـناقشة ووضـع الاعـتبارات الـتي يـجب أن تـتوفر فـي بـدلة رجـل الـشرطة مـن نـاحية اللـون والـتصميم والـنوعية وكـذلك اعـتماد جـميع الـشعارات الـخاصة بـالـجهات الأمـنية بـالـوزارة.

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