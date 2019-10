«عبد الجليل» يبحث المعوقات التي تواجه جامعة سرت

المتوسط:

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، صباح اليوم بمقر الوزارة بطرابلس رئيس جامعة سرت ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة رفقة وفد من مفوضي الشركات المتعاقد معها لاستكمال مشاريع صيانة الكليات لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه الجامعة.

وأكد الحضور خلال لقائهم بالوزير عن دور الشركات في إعادة الحياة الى الجامعة واستمرار الدراسة بالكليات.

وبدوره، أكد الوزير على وقوف الوزارة مع الجامعة لاستكمال كافة المشاريع.

