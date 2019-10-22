تعليم الوفاق تؤكد وقوفها مع جامعة سرت لاستكمال مشاريع الصيانة

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالجامعة رفقة وفد من مفوضي الشركات المتعاقد معها لاستكمال مشاريع صيانة الكليات لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه الجامعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن المشاركون في اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس أكدوا على دور الشركات في إعادة الحياة الى الجامعة واستمرار الدراسة بالكليات.

وشدد عبد الجليل على وقوف الوزارة مع الجامعة لاستكمال كافة المشاريع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا