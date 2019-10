المتوسط:

عقدت الحكومة المؤقتة، اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف و الطوارئ سالم حسن.

واطلع دولته خلال الاجتماع على آليات تنفيذ المشروع المتفق عليه والمتمثل في توزيع آليات جهاز الإسعاف والطواريء على طول الطريق العام بمختلف ربوع البلاد.

وناقش كيفية تحديد نقاط إسعاف أولية، حيث تمَّ الاتفاق على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى للخطة.

وبحث الاجتماع البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافةً إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

The post «المؤقتة» تبحث توزيع آليات جهاز الإسعاف على طول الطريق العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية