“حِراك ليبي”: أردوغان أظهر نواياه الاستعمارية في ليبيا

بيان استنكار لتصريحات رئيس الجمهورية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح منتدى “تي ار تي” في إسطنبول الاثنين، والتي مست السيادة الليبية.

وقال الحراك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات أردوغان أظهرت “خبايا نواياه الاستعمارية وادعاءه بحقوق دولته في أوطاننا، ونيته في إعادة إحياء تلك الحقبة الاستعمارية المقيتة، التي جلبت لنا التخلف والاستبداد على مدار مئات من السنين”.

وأشار الحراك إلى أنه يقف إلى جانب جميع الليبيين في استنكارهم وتنديدهم لتصريحات أردوغان التي اعتبرها “تعديا صارخا”، مطالبا كافة الليبيين “للوقوف صفا واحدا في وجه هذا التعدي السافر”.

وقال أردوغان في منتدى “تي ار تي”، إن تركيا تتواجد في ليبيا “لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل.. ولنشارك القدر مع إخواننا.. وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة لها وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك”.

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