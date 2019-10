أعلنت لجنة العطاءات ببلدية زليتن، عن طرح مشروع صيانة وتطوير المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين الطريق الساحلي ومصنع البرج للأسمنت مروراً بمصنع أسمنت زليتن التابع للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة للشركات المتخصصة والمقيدة بسجل قيد الشركات بإدارة المشروعات بالبلدية والتي لديها القدرة المالية والفنية والخبرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

