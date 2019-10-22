جامعة طبرق تبدأ تسجيل الطلاب الجدد في العاشر من نوفمبر المقبل

أعلنت إدارة جامعة طبرق، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ تسجيل الطلاب الجدد للعام الجامعي 2020/2019 بكل الكليات، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل حسب موقع مقر كل كلية.

وقال مسجل عام الجامعة، عاشور منفور لـ«بوابة الوسط» إن إدارة الجامعة عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعا موسعا مع عمداء الكليات للتنسيق وتحديد الإجراءات حسب القرارات المنصوص عليها بوزارة التعليم، لنسب قبول الطلبة حسب نظام كل كلية، سواء القسم العلمي أو الأدبي.

ونوه منفور بأن على الطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعة تقديم ملفاتهم مصحوبة بالأوراق الآتية: ملف مغلق، وأربعة صور شخصية، والاستمارة الأصلية، وشهادة ميلاد للطالب والأب مستخرجة من السجل المدني.

وأضاف مسجل عام جامعة طبرق أن عملية البدء في قبول الملفات للطلبة الجدد ستكون من تاريخ التسجيل، وتستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى لقبول الملفات بجميع كليات جامعة طبرق.

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