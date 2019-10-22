مجلس مشائخ ترهونة: خطاب أردوغان استعماري وعلى قبائل ليبيا إدراك الحقيقة

أكد مجلس مشائخ وحكماء ترهونة أن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ألقاه في افتتاح منتدى “تي آر تي” أمس الإثنين في إسطنبول، جاء معبرا بشكل صريح عن سياسة حزب العدالة والتنمية التركي الاستعمارية.

المجلس أوضح في بيانه أن الإرث العثماني في ليبيا لا يذكر إلا بالدم والفقر والجهل والضرائب والسلب والنهب، ومن بين تلك الجرائم التي قام بها الأتراك، المذبحة التي ارتكبت في حق قبيلة الجوازي.

ووجه المجلس رسالة لأبناء القبائل الليبية، طالبهم فيها بأن يدركوا حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي للمليشيات في طرابلس، المتمثلة في داعش والقاعدة والإخوان.

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بجد على إيقاف ما وصفه بـالتبجح التركي الاستعماري، الذي كشر عن أنيابه وحقيقة نواياه الاستعمارية في ليبيا.

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