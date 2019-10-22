اخبار ليبيا الان

الثني يبحث مع وزير الصحة هذه الموضوعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة على آليات تنفيذ المشروع المتفق عليه والمتمثل في توزيع آليات جهاز الإسعاف والطواريء على طول الطريق العام بمختلف ربوع البلاد.
وناقش الثني كيفية تحديد نقاط إسعاف أولية، حيث تم الاتفاق على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى للخطة.
وبحث الاجتماع البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك