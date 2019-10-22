الثني يبحث مع وزير الصحة هذه الموضوعات

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة على آليات تنفيذ المشروع المتفق عليه والمتمثل في توزيع آليات جهاز الإسعاف والطواريء على طول الطريق العام بمختلف ربوع البلاد.

وناقش الثني كيفية تحديد نقاط إسعاف أولية، حيث تم الاتفاق على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى للخطة.

وبحث الاجتماع البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا