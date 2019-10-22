إصابة سائق إسعاف جراء الاشتباكات بمنطقة مشروع الهضبة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة سائق تابع لفريق الإنقاذ خلال محاولته إنقاذ عائلات تعرضت لقذائف عشوائية في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.

وبين جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن السائق عبدالباسط المقطف تعرض للإصابة بشظية في الرأس خلال محاولته انقاذ بعض العائلات التي تعرضت للقذائف العشوائية على منازلهم في منطقة مشروع الهضبة.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ 4 ابريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على مدينة طرابلس أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين.

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