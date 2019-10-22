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نواب في طرابلس ينددون بقصف حي صلاح الدين

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، القصف المدفعي الذي استهدف فجر اليوم، الثلاثاء، حي صلاح الدين السكني، والذي أودى بحياة طفلتين من عائلة الزليتني لم تتجاوزا سن العاشرة، وإصابة طفل ثالث من العائلة بشظية في رأسه ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات.

وانتقد النواب في بيان تلقته «بوابة الوسط» صمت المجتمع الدولي حيال «الإرهاب والقصف المستمر على المدنيين» من قبل القوات التابعة للقيادة العامة، متهمين إياها بخرق المواثيق والأعراف الدولية والاستمرار في ارتكاب جرائم ضد المدنيين ترقى إلى «جرائم الحرب».

وطالب البيان «المجتمع الدولي بموقف جاد لوقف هذه الجرائم التي ترتكب يوميا بشكل ممنهج ضد المدنيين»، محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها أي إجراء رسمي جاد وحاسم بالخصوص».

وتقدم أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس في ختام البيان بالتعازي إلى عائلة الزليتني، التي فقدت اثنتين من أطفالها، متمنين الشفاء العاجل للطفل المصاب.

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يشار إلى أن القصف المدفعي الذي استهدف منطقة صلاح الدين تسبب في مقتل طفلتين وإصابة طفل من عائلة الزليتني، وفق ما أعلنه المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال في ليبيا «يدفعون الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد»، مشيرة إلى وقوع خسائر فادحة بين الأطفال في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تعسا لعبد الدينار من نهاب طرابلس كل منهم مثل العباس بن مرداس يستحق الضرب بالمداس بغبغان يريدد ما يطلب منه من المليشيات مقابل حفنة دولارات لنرى قصة عباس بن مرداس يانهاب طرابلس .لما أعطى النبي ﷺ كبراء المشركين وحدثاء العهد بالإسلام من كبراء قريش، وغيرهم من مسلمة الفتح، أعطى أبا سفيان مائة من الإبل، وأعطى معاوية مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وعيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس أقل من هذا فقال:
    أتجعلُ نهبي ونهب العُبيد بين عُيينةَ والأقرعِ
    وما كنتُ دون امرئٍ منهما ومَن تضعِ اليوم لا يُرفعِ

    يقول: ماذا سيقولون عني؟، أعطاني أقل منهم، فقال النبي ﷺ: اقطعوا عني لسانه[2].
    فكملوا له المائة، فهؤلاء الذين لم تتشرب نفوسهم الإيمان تتعلق قلوبهم بهذه العطايا، ولذلك لما حسن إسلام هؤلاء ما كانوا بهذه المثابة، فلما رجع النبي ﷺ من الفتح قالوا: إن محمداً ﷺ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولما أراد النبي ﷺ أن يعوض صفوان بن أمية -وقد أعطاه مائة من الإبل، كما أعطى الحارث بن هشام، وأمثال هؤلاء، وكان استعار منه النبي ﷺ أدرعاً، فقال: أعارية يا محمد؟، أعارية مؤداة أو مضمونة؟ فالشاهد أن النبي ﷺ أراد أن يعوضه عن بعض الأدرع التي ضاعت، قال: لا يا رسول الله، إني أجد في قلبي اليوم ما لا أجده قبل ذلك، يعني: طابت نفسي، هي لله.

    فأقول: هذا الإنسان الذي يكون عبداً لهذه الأمور يكون رضاه وسخطه بها، ومستعد أن يقارع ويصارع ويعارك ويقاتل ويقاطع، ويقوم في المسجد يخطب أمام الجماعة يتبرأ من أولاد أخيه، أو من أولاد أخته، وينابذهم، ويتكلم بكلام يستحي السامع من سماعه، يُشهد الجماعة أنه بريء من أولاد أخيه، وهذا موجود وحصل.

    تتبرأ منهم أمام جماعة المسجد لماذا؟ تخاصَمْ معهم عند القاضي إن كان ولابد، لكن براءة وقطيعة من أجل ماذا؟ من أجل أشبار من الأرض، هي الأرض كلها صغيرة لا تتجاوز مائتي متر، وعلى جبل مدرج، والزرع الذي يزرع فيها كم يُخرج؟ كيسين من البر، ويقوم يخطب على شبرين أو ثلاثة أشبار يتبرأ من قرابته، هذا عبد الدينار وعبد الدرهم، لو أن أحدًا أخذ منه شيئاً يسيراً، أو لمس سيارته -حكّها- أو أخذ عليه شيئاً من المال، قامت الدنيا ولم تقعد -نسأل الله العافية.

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