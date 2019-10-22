الحسوني: الجيش يحمي النفط من الجماعات الإرهابية التي يقودها الإخوان

أكد آمر منطقة الخليج العسكرية، العقيد عقيلة الحسوني، أن الجيش يعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي، لحماية مقدرات وقوت الليبيين.

وأوضح الحسوني في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أن منطقة الخليج العسكرية هي منطقة حيوية، حيث تتركز فيها أغلب موانئ منطقة الهلال النفطي، التي تضم نحو ستين بالمئة من احتياطي النفط الليبي.

وأكد آمر منطقة الخليج العسكرية، أن القوات المسلحة تعمل على تأمين الهلال النفطي من المجموعات الإرهابية بقيادة تنظيم الإخوان، الذين عاثوا في البلاد والثروات الفساد، وحولوا عوائد النفط الليبي إلى الجماعات الإرهابية العابرة للقارات، لتقويض أمن شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والعالم أجمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا