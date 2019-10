أوضاع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على أجندة «المؤقتة»

المتوسط:

بحثت الحكومة المؤقتة، سير عمل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهه وكيفية حلها وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الاقتصاد الدكتور منير عصر ووزير العمل الدكتور مسعود صوة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي الدكتور خالد ارخيص.

وتم بحث أوضاع الصندوق والصعوبات والعراقيل التي يواجهها، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول المثلى لضمان سير العمل بالوجه المطلوب.

