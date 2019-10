المتوسط:

اجتمع رئيس جامعة بنغازي، الدكتور عزّ الدين الدرسي، صباح اليوم الثلاثاء مع اتحاد الطلاب على مستوى ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع، لحلّ بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجههم والمتعلقة بالعملية التعليمية.

