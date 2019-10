ندوة بجامعة بنغازي عن «استراتيجيات تحسين الذاكرة»

المتوسط:

أقيمت صباح اليوم الإثنين من ضمن برنامج النشاط الثقافي لقسم المكتبات والمعلومات جلسات حوارية، فكانت بدايتها للدكتورة نجاة القداري رئيس قسم التربية وعلم النفس في كلية الآداب، وكانت عن استراتيجيات تحسين الذاكرة، حيث تطرقت الدكتورة إلى مجموعة من الأفكار التي يمكن تفعيلها لتحسين قدرة الذاكرة البشرية.

وقدمت الدكتورة خديجة الفضيل رئيس قسم المكتبات والمعلومات عرضا مرئيا مصاحبا بالشرح، لإحياء «يوم الوثيقة العربية» وذلك للتركيز على أهمية تخصص الأرشفة والتوثيق في حياتنا اليومية.

