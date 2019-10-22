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جامعة عمر المختار تستلم معسكر “أبشاره” من القيادة العامة بالقبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” إنه قد تم صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القبة وبحضور  رئيس مجلس النوّاب الليبي المُستشار “عقيلة صالح عيسى” و  وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” ورئيس جامعة عمر المختار الدكتور “عبدالمطلوب بوفروة” وممثل المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر العميد “يوسف حماد” ، تم تسليم معسكر “أبشاره” بمدينة القبة ، من قبل اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر وفقاً لتعليمات القائد العام للجيش إلى وكيل جامعة عمر المختار القبة.

و قال  رئيس مجلس النواب في كلمته بالمناسبة إن الإهتمام بالتعليم ومؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا وهو العامل الذي يؤدي إلى رُقي البلاد وإزدهارها ، موجهاً التحية والشكر إلى القوات المسلحة على تقدميها لهذا المقر لجامعة عمر المختار فرع القبة ليُشكل نواةً لقيام جامعة متكاملة بهذه المدينة المجاهدة .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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