جامعة عمر المختار تستلم معسكر “أبشاره” من القيادة العامة بالقبة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” إنه قد تم صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القبة وبحضور رئيس مجلس النوّاب الليبي المُستشار “عقيلة صالح عيسى” و وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” ورئيس جامعة عمر المختار الدكتور “عبدالمطلوب بوفروة” وممثل المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر العميد “يوسف حماد” ، تم تسليم معسكر “أبشاره” بمدينة القبة ، من قبل اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر وفقاً لتعليمات القائد العام للجيش إلى وكيل جامعة عمر المختار القبة.

و قال رئيس مجلس النواب في كلمته بالمناسبة إن الإهتمام بالتعليم ومؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا وهو العامل الذي يؤدي إلى رُقي البلاد وإزدهارها ، موجهاً التحية والشكر إلى القوات المسلحة على تقدميها لهذا المقر لجامعة عمر المختار فرع القبة ليُشكل نواةً لقيام جامعة متكاملة بهذه المدينة المجاهدة .

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