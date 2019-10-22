ليبيا توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أخبار ليبيا24

وقّعت ليبيا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار البرنامج القطري الثالث للفترة 2019-2023.

وجرى توقيع المذكرة في حفل بين رئيس مجلس ديوان مؤسسة الطاقة الذرية رمضان محمد كريدان ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة التعاون التقني دازهو يانغ.

وحضر مدير شعبة أفريقيا التابعة لإدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، شوكت عبد الرزاق، توقع مذكرة التفاهم بصفته نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والتعاون القطري هو الإطار المرجعي للتخطيط المتوسط ​​الأجل للتعاون التقني بين دولة عضو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحدد المجالات ذات الأولوية التي سيتم فيها نقل موارد التكنولوجيا النووية والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية.

وأصبحت ليبيا دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1963. وتحدد مذكرة التفاهم 2019-2023 ستة مجالات ذات أولوية، وهي سلامة وأمن الإشعاع النووي والغذاء والزراعة والصحة والتغذية والمياه والبيئة والطاقة والصناعة ومفاعل البحوث.

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