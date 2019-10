المتوسط:

بحثت الحكومة المؤقتة، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين.

كما تم بحث الإجراءات القانونية المتخذة مع القضاء البريطاني فيما يخص الحارس القضائي والمحافظة على الأموال التي تحت الحراسة ومنع أية إجراءات للحصول عليها من الأجسام غير الشرعية.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الاجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا والعديد من الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة.

وناقش الاجتماع الاجراءات الخاصة بتوحيد قطاع الاتصالات في ليبيا على اعتبار الدكتور حسين محمد حسين يشغل صفة رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

The post أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار على أجندة «المؤقتة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية