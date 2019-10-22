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قزيط يهاجم حكوكة الوفاق

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عن مدينة مصراتة بلقاسم قزيط  إن حكومة الوفاق ينخرها الفساد و وفرت الكثير من المبررات والذرائع للهجوم على طرابلس .

قزيط قال في تصريح لـ”المختار العربي” إن حقيقة معارضة ماوصفه بـ”الهجوم على طرابلس” هو رفض لمنطق القوة والاحتكام للسلاح بين أبناء البلد الواحد، مضيفاً أنه :”هو لا يعطي أي صك تبرئة لحكومة الوفاق بل نرى أنها سبب أساسي من أسباب الأزمة”.

وبشأن اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة إعتقد أنهم سينظرون بإيجابية أكثر للقاء النواب في القاهرة إذا أدانوا الهجوم على طرابلس ورفضوا الاقتتال بين الإخوة.

أما عن دور البعثة الأممية في حل الأزمة الراهنة شدد على أنه عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر بين الدول  الخمسة دائمة العضوية تكون البعثة تائهة، متهماً إياها بأنها خاضعة تماماً لنفوذ الدول الكبرى.

وإعتبر قزيط أن سلامة لم يكن على مستوى المسؤولية، لافتاً إلى أنه من المناسب في هذه المرحلة منح دور للإتحاد الإفريقي لأنه يطمح في لعب دور بالقضية الليبية وهو أكثر تحرراً من نفوذ الدول الكبرى عن البعثة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • قزيط ولا ازيط ولا اعيط اذا كان الكل يتهم حكومة الوفاق بالفساد طيب مين فرضها علينا ولما الجيش الوطنى يدخل طرابلس لتطيرها من الفساد ازيط ولا ازغرد طيب ولما نواب ونهاب طرابلس يشاركوا الفاسدين فى نهب المال العام ويرددوا كلام المليشيات مثل البغبغانات المفروض اعمل ايه طبها تقلع ما فى رجلك وتنزل على راسهم عليك نور يا قزيط يا متسيط اوعى تزيط ثانى لازعل منك واحرمك من دخول خيام النكاح

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