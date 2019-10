“مجموعة أبناء ليبيا” تشكو أردوغان لـ”الأمم المتحدة”

المتوسط:

وجهت مجموعة أبناء ليبيا خطابا إلى أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خلال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليييا غسان سلامة حول تصريحات الرئيس التركى رجب أردوغان بشأن ما وصفه بـ “حق بلاده” فى التواجد بعدة دول كانت ضمن السلطنة العثمانية أو ما أسماها “جغرافيتنا القديمة”.

وقالت المجموعة فى بيانها ورسالتها وهى تضم عدداً من الدبلوماسيين السابقين والأكاديميين والنشطاء أن تصريحات أردوغان ماكانت لتكون لولا ماوصفها البيان بـ ”بقايا السلطة الحاكمة في طرابلس مع حلفائها الإسلاميين المتحالفين مع تركيا، مؤكدة أنها أرسلت الرسالة فعلاً إلى سلامة فيما لاتزال حملتها لجمع التوقيعات على الرسالة مفتوحة.

وحذرت الرسالة من مغبة هذه التصريحات ومن محاولة فرضها كأمر واقع على الأرض مطالبة الأمين العام بإدانتها صوناً لحق الشعوب على أراضيها كما حذرت من تداعيات هذه التصريحات والمشاربع على المجتمع الليبي من خلال إثارة النعرات القومية والعنصرية.

