العوكلي يفتتح فرع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية ببنغازي

افتتح المهندس جادالله العوكلي عضو مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس ادارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية صباح اليوم فرع الشركة ببنغازي

وحضر الافتتاح محمد بن شتوان رئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي للنفط و نجيب الاثرم رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للانشاءات النفطية و مجدي الدرسي رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية

وصرح العوكلي لبوابة افريقيا الاخبارية خلال الافتتاح أن “شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ستباشر اعمالها عبر فرعها ببنغازي لتقوم بدورها المحوري الهام في توطين التقنيات الحديثة ، خاصة في مجال الطاقة الكهربائية ، حيث بدأت بالفعل في عقد اللقاءات مع المسئولين بشركة الكهرباء ” وواصل العوكلي حديثه قائلا ” انشأت الشركة عام 1990 في بريطانية حيث كان الهدف من انشائها نقل التقنيات وكان نشاطها الاستثماري يتسع ليشمل عملها جميع قطاعات الدولة ، ولم يحصر نظامها الاساسي في قطاع النفط وهو ما يفتح امامها المجال في المساهمة التنموية ، ولتعمل في مجال الطاقة بصفة عامة مما يعني امكانية تنفيذ اعمال لقطاع الكهرباء بشكل كامل وفي الطاقات المتجددة كالطاقة شمسية وطاقة الرياح ، واستمر عمل الشركة خارج الوطن الى عام 2009 حيث اغلق مكتبها في بريطانيا وفي 2010 باشرت من طرابلس ونفذت الكثير من الاعمال ومنها مشاريع هندسية لتطوير الحقول نفذ جزء منها بالتعاون مع شركات اوروبية وجزء منها من خلال المهندسين الليبيين الذين تم تطويرهم خلال فترة تواجد الشركة في بريطانيا “

فرع بنغازي

وعاد العوكلي ليتحدث بالتفصيل عن افتتاح فرع بنغازي قائلا ” توجهنا الى بنغازي وعندما نقول بنغازي فنحن نتكلم عن مدينة ذات طابع اقتصادي في ليبيا فمؤسسة النفط بدأت عملها في بنغازي ، هناك شركات نفطية محيطة وقريبة من المدينة ، وعبر تاريخها كانت بنغازي دائما تشهد انجح المشاريع ولانها الان تشهد استقرارا واستتبابا امنيا بعد تحريرها من الدواعش والارهابيين بفضل قواتنا المسلحة ، وهو ما جعل النظرة التجارية لشركتنا تتجه اليها خاصة واننا لاتصرف لنا ميزانيات من الدولة الليبية ونشاطنا نحقق منه ايرادات وارباح ، ولهذا لانتقوقع في العاصمة ، ورأينا ووفق الظروف الحالية فتح فرع في بنغازي وواجهتنا الكثير من الصعاب ما يجعلنا نلوم جهات كان المفترض ان ترحب باي نشاط تجاري يسعى لاحياء بنغازي وتنميتها ، ونذكر بالشكر شركة الخليج العربي للنفط التى استعنا بها ، كما نوجه واجب الشكر الى القيادة العامة الذين ساعدونا في تسجيل الفرع الذي اصبح اليوم امرا واقعا وسيساهم بالمشاريع في القطاع وفي حل مشاكل الكهرباء الذين سنتعاون معهم في تنفيذ المخططات المستقبلية من دراسات جدوى ودراسات هندسية و البدائل الاخرى ومنها الطاقات المتجددة ونحن مستعدين تماما “

واستطرد العوكلي متناولا جانبا مستحدثا في نشاط الشركة قائلا “نحن كشركة هندسية اضفنا بعدا ثالثا العام الماضي وهو تقنية المعلومات ، وهذا مجال مهم جدا ووقعنا عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات كبرى ومنها (ميكروسوفت) ونحن الوكيل الرسمي لميكروسوفت في ليبيا و من خلال هذه الاتفاقية سندرب العديد من المهندسين من القطاع والجامعات وسنقيم مركزا لحفظ المعلومات وهو جانب مهم متعلق بامن المعلومات وخاصة بعدما مرت به البلاد من تجربة تحتم وجود مراكز للمعلومات تكون امنة وتواكب التطور ، ولدينا المنظومات الادارية والمالية ، وسيكون لنا اتفاقيات مع الاوريكال والساب وهي شركات كبرى مشهورة في هذا المجال وستكون الشركة حلقة وصل بين ليبيا كدولة وبين التقنية الحديثة “

وتناول العوكلي اهمية استخدام التقنية الحديثة قائلا “في مفهوم التقنيات الحديثة نستطيع ان نسابق الزمن ونحدث طفرات تطور و برغم ما اصابنا من دمار الا ان التقنيات الحديثة تستطيع ان تسابق ، فهناك دول تاريخها مئات السنين ولكنها بطيئة في تفعيل التقنيات باقية تراوح في ذات المستوى بينما دول نامية حديثة وظفت التقنيات بشكل جيد واستطاعت ان تسابق دول كبيرة ، فبتوظيف التقنيات يمكننا ان نتجاوز كثيرا من العراقيل وننتقل بسرعة “

ووجه العوكلي الى دعم الشركة قائلا “نحتاج الى الدعم من الشركات التنفيذية ببنغازي وشركات القطاع النفطي “

وختم العوكلي حديثه موجها الثناء للقوات المسلحة الليبية ومنوها الى اهمية وحدة قطاع النفط قائلا “المؤسسة الوطنية للنفط هي الرباط لقطاع النفط الليبي ، وهو قطاع انجدته قواتنا المسلحة التى بسطت الامن في الحقول والموانئ النفطية ، وبفضل حماية القوات المسلحة الليبية ارتفع انتاجنا الى مليون ومائتي الف برميل بعد ان هبطنا الى مائتين وسبعين الف برميل ، وهذه الارقام التى نحققها الان هي بفضل القوات المسلحة الليبية فحقل الشرارة مثلا لم يستقر الا بعد أن بسطت القوات المسلحة الليبية الأمن عليه ووفرت له الحماية بعد ان كان لايستقر شهرا واحدا “

حفاوة بدور الخليج العربي للنفط

خلال الاحتفال قدمت شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية حفاوة بشركة الخليج العربي للنفط على دورها في اطلاق عمل فرع بنغازي وقدم جادالله العوكلي رئيس مجلس ادارة الشركة درعين تكريميين لرئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان ولمنسق المعلومات والاتصالات رفعت العبار ، ومن جانبه عبر بن شتوان عن سعادته بانطلاق فرع شركة تقنية ليبيا مهنئا بنغازي بانطلاق عمل الفرع

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