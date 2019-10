 “الوطنية للنفط ” تعلن إتمام الصيانة بالبئر 1أ -126 بحقل الشادار

المتوسط:

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ، على نجاح كلّ من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة الواحة للنفط، وهما شركتان تابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط، بتاريخ 20 أكتوبر 2019 في السيطرة على التسرب الذي حصل في البئر 1أ-126 يوم 5 أكتوبر 2019 بحقل الشادار. حيث قامت مجموعة من المهندسين والفنيين بكلتا الشركتين بالتدخّل السريع وتنفيذ كافّة أعمال الصيانة اللازمة للبئر ووقف التسرب، وذلك تفاديا لحصول أي أضرار بيئية. مع العلم بأنّ التسرّب لم يتسبب في أي أضرار تذكر.

ووجهت المؤسسة الشكر إلى كافّة العاملين بكلتا الشركتين لما قدّموه من جهود استثنائية من أجل وقف التسرّب في وقت قياسي وضمان عدم تضرّر البئر. كما تشيد المؤسسة بالدور الذي لعبته جميع الشركات الخدمية الوطنية والأجنبية كشركة الجوف للتقنيات النفطية، والشركة الوطنية للخدمات البترولية، والشركة العربية لحفر وصيانة الآبار، وشركة الوسيطة، وشركة شلمبرجير، في الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، على الرغم من ظروف العمل الصعبة والأوضاع الأمنية المتردّية.

الجدير بالذكر إن هذا البئر قد تم حفره سنة 1968 من قبل شركة موبيل الأمريكية، ولكن لم يتم تطويره بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع آنذاك، وقد تم منحه في الآونة الأخيرة إلى شركة زلاف ليبيا للاستكشاف والإنتاج لدراسته وتطويره وبدء الإنتاج به في الوقت المناسب.

