العريبي: حديث أردوغان عن حق بلاده في ليبيا حديث استعماري انكشاري بامتياز

ندد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخارجية بالمجلس، عيسى العريبي، بتصريحات الرئيس التركي، رجب أردوغان، يوم أمس، بشأن ما وصفه بحق بلاده في التواجد بعدة دول بينها ليبيا.

وقال العريبي في تصريح لـصحيفة المرصد، إن ما قاله أردوغان لطالما حذرنا منه منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب، ودعم تركيا لانقلاب فجر ليبيا، ألا وهي مطامعه القديمة الجديدة في إقامة خلافة يتوهم بها من المحيط إلى الخليج، عبر من وصفهم بأذنابه من إخوان مسلمين، والقاعدة، وداعش.

وأضاف العريبي أن حديث أردوغان عن حق بلاده في ليبيا وعن الدولة العثمانية وعن خارطتها القديمة هو حديث استعماري انكشاري بامتياز، الغرض منه إثارة بعض النعرات التي عفا عنها الزمن، ولن تتحقق مادام في الليبيين عرق ينبض.

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