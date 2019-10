صنع الله: لا يجب أن يظل النفط مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الليبي

المتوسط:

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأسبوع الماضي المجلس الأطلسي للحديث عن الطاقة كأداة للتنمية الاقتصادية والمصالحة السياسية، مشدّدا على أهمية تكريس مبدأ الشفافية المالية وإصلاح نظام الدعم والنهوض بالمجتمعات المحليّة.

أكد رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط خلال زيارته فيي المجلس الأطلسي، أنه “لا يجب أن يبقى النفط مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الليبي”، مضيفا أنه يقع على عاتق الوزارات المختصة مسؤولية ضمان قدرة الليبيين على اكتساب مهارات مفيدة، وإزالة كافّة العراقيل التنظيمية التي تشكلّ عائقا أمام تأسيس الشركات في القطاع الخاص”.

وفي نفس السياق أكد الباحث المقيم ميزران بالمجلس الأطلسي: “لقد أظهر مصطفى صنع الله قدرة كبيرة على المحافظة على فاعلية الجانب الفني لعمل المؤسسة الوطنية للنفط، مساهما بذلك في الحفاظ على وحدة العاملين، وضمان سلامتهم، وحماية المنشآت النفطية بمختلف المواقع.”

