رئيس البرلمان يطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في استمرار “الوفاق”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على عدم الاعتراف بالمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج بسبب مخالفته للدستور الليبي والاتفاق السياسي والنظام القانوني.

وطالب صالح، خلال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بحماية الأموال المجمدة المودعة بمؤسسات مالية خارج ليبيا من قضايا التعويضات الوهمية التي يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها، مستغلين فساد حكومة الوفاق غير الشرعية وإهمالها وتسيبها.

ودعا صالح الأمم المتحدة على إعادة النظر في استمرار رئاسة السراج لحكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء المدة الدستورية لها.

واعتبر صالح إصرار الأمم المتحدة على التعامل مع حكومة الوفاق ورئيسها بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والنظام القانوني الليبي سابقة خطيرة ومؤذية لم يعهدها الشعب الليبي من المنظمة الدولية.

