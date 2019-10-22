الثني يتابع آليات توزيع جهاز الإسعاف على طول الطريق العام بالبلاد

طلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم على آليات تنفيذ المشروع المتفق عليه، والمتمثل في توزيع آليات جهاز الإسعاف والطوارئ على طول الطريق العام بمختلف أنحاء البلاد.

وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة، سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، سالم حسن، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، حيث تم الاتفاق على تحديد إحدى عشرة نقطة إسعاف كمرحلة أولى للخطة.

الاجتماع تناول أيضا البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف، ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

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