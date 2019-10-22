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“شكشك” يبحث سبل التنسيق على مستوى الأجهزة الرقابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، اجتماعاً موسعاً بحضور  رئيس ديوان المحاسبة الليبي  خالد شكشك و رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و  رئيس هيئة الرقابة الإدارية و عدد من مسئولي الهيئات، اليوم الثلاثاء.

و تناول الاجتماع آليات وسبل التنسيق على مستوى الأجهزة الرقابية للتواصل المباشر، كما تم مناقشة بعض الاختصاصات و الاتفاق على إنجاز وإنهاء العديد من الملفات التي سيتم عرضها خلال الاجتماع القادم.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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