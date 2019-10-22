“شكشك” يبحث سبل التنسيق على مستوى الأجهزة الرقابية

المتوسط:
عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك و رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و رئيس هيئة الرقابة الإدارية و عدد من مسئولي الهيئات، اليوم الثلاثاء.
و تناول الاجتماع آليات وسبل التنسيق على مستوى الأجهزة الرقابية للتواصل المباشر، كما تم مناقشة بعض الاختصاصات و الاتفاق على إنجاز وإنهاء العديد من الملفات التي سيتم عرضها خلال الاجتماع القادم.
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