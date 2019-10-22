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“طفلة أم الرزم” تلحق بعائلتها غرقا بالسيول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مراسل “218” في طبرق، العثور على جثة الطفلة المفقودة البالغة من العمر 8 أشهر في مدينة أم الرزم التي جرفتها السيول مع عائلتها الاثنين وتوفي بالحادثة والدتها وشقيقتاها بعد هطول أمطار غزيرة.

وأضاف المراسل أن مياه الأمطار داهمت 17 منزلاً في منطقة القعرة (شرق مدينة طبرق)، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية حتى اللحظة.

وأشار إلى أن مدينة طبرق نالت نصيبها من السيول الجارفة في منطقة (سقيفة خارجه)، حيث غمرت السيول كامل المنطقة بسبب انتشار المباني العشوائية، مبينا أن سرية الضفادع البشرية تمكنت من إنقاذ 10 عائلات على الأقل عبر قوارب في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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