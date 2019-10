المتوسط:

قامت الكتيبة 212 التابعة للجيش بتسليم بوابة الفتائح شرقي درنة اليوم الثلاثاء إلى قوة الدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وتعتبر بوابة الفتائح من أشد النقاط التي كان يتمركز فيها تنظيم داعش حيث استغلها التنظيم في تنفيذ عمليات خطف واختفاء قسري واغتيال.

The post “داخلية المؤقتة” تستلم بوابة الفتائح بدرنة من الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية